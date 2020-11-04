Аномальное тепло в ноябре: в Испании воздух прогрелся почти до +28°

В это же время Германия побила 16 температурных рекордов.

В этом году в Европе аномально теплая осень / Фото REUTERS

Аномально теплая погода сохраняется в большинстве стран Европы.

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

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Температура воздуха превышает привычные значения на 5-7°, данные о многочисленных температурных рекордах поступают из стран Скандинавии и Бенилюкса, из Германии, Франции, Испании. На юг Европы тепло поступает с африканского континента, а северные районы оказались в теплом секторе очередного атлантического циклона.

Абсолютным рекордсменом 2 ноября стала испанская температура, где воздух прогрелся до +27,6°. В Швейцарии рекорды скромнее, +22,5° в Базеле, +22,1° в Женеве. В Женеве рекорд держался с 1924 года (+21,5°). Наибольшее количество рекордов -16 - в Германии. Температура воздуха от + 22,3° во Франкфурте-на-Майне до +18,9° в Шверине. В Норвегии до +14,4° прогрелся воздух в Осло, а в шведском Норрчепинге термометры показали +15,9°.

По прогнозам синоптиков, аномально теплая погода задержится в Европе еще на несколько дней.

Самый жаркий сентябрь за всю историю наблюдений

Сентябрь стал самым жарким сентябрем в мире за всю историю наблюдений.

Необычно высокие температуры были зарегистрированы у берегов Сибири, на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Южной Америки и Австралии.

Ученые уверены, что высокая температура воздуха, вызванная выбросами удерживающих тепло газов, сыграла главную роль в стихийных бедствиях - от пожаров в Калифорнии и Арктике до наводнений в Азии. Подобные выбросы продолжают долгосрочную тенденцию к потеплению.

По данным службы "Коперник", сентябрь в 2020 году был на 0,05 градуса теплее, чем в прошлом году, и на 0,08 градуса теплее по сентябрь 2016 года, который ранее был самым теплым сентябрем за всю историю наблюдений.