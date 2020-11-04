Аномальное тепло в ноябре: в Испании воздух прогрелся почти до +28°
В это же время Германия побила 16 температурных рекордов.
Аномально теплая погода сохраняется в большинстве стран Европы.
Об этом сообщает Meteoprog.ua.
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Температура воздуха превышает привычные значения на 5-7°, данные о многочисленных температурных рекордах поступают из стран Скандинавии и Бенилюкса, из Германии, Франции, Испании. На юг Европы тепло поступает с африканского континента, а северные районы оказались в теплом секторе очередного атлантического циклона.
Абсолютным рекордсменом 2 ноября стала испанская температура, где воздух прогрелся до +27,6°. В Швейцарии рекорды скромнее, +22,5° в Базеле, +22,1° в Женеве. В Женеве рекорд держался с 1924 года (+21,5°). Наибольшее количество рекордов -16 - в Германии. Температура воздуха от + 22,3° во Франкфурте-на-Майне до +18,9° в Шверине. В Норвегии до +14,4° прогрелся воздух в Осло, а в шведском Норрчепинге термометры показали +15,9°.
По прогнозам синоптиков, аномально теплая погода задержится в Европе еще на несколько дней.
Самый жаркий сентябрь за всю историю наблюдений
Сентябрь стал самым жарким сентябрем в мире за всю историю наблюдений.
Необычно высокие температуры были зарегистрированы у берегов Сибири, на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Южной Америки и Австралии.
Ученые уверены, что высокая температура воздуха, вызванная выбросами удерживающих тепло газов, сыграла главную роль в стихийных бедствиях - от пожаров в Калифорнии и Арктике до наводнений в Азии. Подобные выбросы продолжают долгосрочную тенденцию к потеплению.
По данным службы "Коперник", сентябрь в 2020 году был на 0,05 градуса теплее, чем в прошлом году, и на 0,08 градуса теплее по сентябрь 2016 года, который ранее был самым теплым сентябрем за всю историю наблюдений.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+10°... +5°
- Донецк+11°... +5°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+10°... +4°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+10°... +4°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+9°... +3°