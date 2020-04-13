На Киев надвигается похолодание с мокрым снегом
Завтра погода в Киеве ухудшится.
Со вторника, 14 апреля, погода в Киеве ухудшится, пройдет мокрый снег.
В Украине сегодня без осадков, днем температура до +22° (карта)
Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, завтра, 14 апреля, в столице похолодает, температура воздуха будет в пределах +4...+6 градусов. Ночью и днем ожидается мокрый снег.
В среду ночью температура упадет до -3...-1 градусов, днем в Киеве до +10. Ожидается дождь с мокрым снегом.
В четверг, 16 апреля, в столице потеплеет до +12 градусов, осадков синоптики не обещают.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
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