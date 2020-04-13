На Киев надвигается похолодание с мокрым снегом

14:00, 13 апреля 2020
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Завтра погода в Киеве ухудшится.

В Киев идет непогода / УНИАН
В Киев идет непогода / УНИАН

Со вторника, 14 апреля, погода в Киеве ухудшится, пройдет мокрый снег.

В Украине сегодня без осадков, днем температура до +22° (карта)

Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра

Так, завтра, 14 апреля, в столице похолодает, температура воздуха будет в пределах +4...+6 градусов. Ночью и днем ожидается мокрый снег.

В среду ночью температура упадет до -3...-1 градусов, днем в Киеве до +10. Ожидается дождь с мокрым снегом.

В четверг, 16 апреля, в столице потеплеет до +12 градусов, осадков синоптики не обещают.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди. 

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Теги: #снег#Киев#погода
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