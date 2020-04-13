Погода на неделю: в Украину придут похолодание и дожди (карта)
Похолодание начнется со вторника.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На западе до +23°, в остальных регионах до +15°...+22°.
Во вторник в Украине похолодает, местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +19°.
В среду, 15 апреля, почти без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +17°. В остальных регионах до +9°...+13°.
В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране температура +3°…+8°, днем до +21°.
В пятницу без осадков. Днем в центре до +22°, в остальных регионах до +21°.
18 и 19 апреля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до 0°, на остальной территории +1°…+6°. Днем температура по стране +10°...+20°. В воскресенье ночью на западе и севере температура до -1°, днем в Украине от +10° до +15°.
Народный прогноз погоды в Украине
13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.
Синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре в Украине
14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.
15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет - год будет тяжелым.
16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".
17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+21°... +7°
- Днепр+18°... +5°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+22°... +5°
- Запорожье+17°... +4°
- Ивано-Франковск+22°... +3°
- Киев+21°... +7°
- Кировоград+20°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+23°... +2°
- Львов+21°... +2°
- Николаев+16°... +6°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+22°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+19°... +5°
- Тернополь+21°... +2°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+22°... +4°
- Черкассы+20°... +4°
- Чернигов+21°... +5°
- Черновцы+21°... +6°