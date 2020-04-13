Погода на неделю: в Украину придут похолодание и дожди (карта)

12:00, 13 апреля 2020
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Похолодание начнется со вторника.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди. 

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +23°, в остальных регионах до +15°...+22°.

Прогноз на 13 апреля / УНИАН
Прогноз на 13 апреля / УНИАН

Во вторник в Украине похолодает, местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +19°.

Прогноз на 14 апреля / УНИАН
Прогноз на 14 апреля / УНИАН

В среду, 15 апреля, почти без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +17°. В остальных регионах до +9°...+13°.

Прогноз на 15 апреля / УНИАН
Прогноз на 15 апреля / УНИАН

В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране температура +3°…+8°, днем до +21°.

Прогноз на 16 апреля / УНИАН
Прогноз на 16 апреля / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем в центре до +22°, в остальных регионах до +21°.

Прогноз на 17 апреля / УНИАН
Прогноз на 17 апреля / УНИАН

18 и 19 апреля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до 0°, на остальной территории +1°…+6°. Днем температура по стране +10°...+20°. В воскресенье ночью на западе и севере температура до -1°, днем в Украине от +10° до +15°.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН
Прогноз на 18 апреля / УНИАН
Прогноз на 19 апреля / УНИАН
Прогноз на 19 апреля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.

Синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре в Украине

14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет - год будет тяжелым.

16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".

17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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