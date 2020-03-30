На японском острове Хонсю сакуры засыпало снегом

15:15, 30 марта 2020
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Метеорологи предупреждают об опасности схода лавин.

В Японии выпал снег / KYODO
В Японии выпал снег / KYODO

На японском острове Хонсю, где накануне зацвела сакура, сильно похолодало и выпал снег. 

В регионах Косинъэцу и Канто, в том числе и в Токио, пошел снег, появились сугробы, передает Stormnews со ссылкой на NHK.

Метеорологи предупреждают о снежных заносах на дорогах и об опасности схода лавин.

Напомним, в Киеве и Киевской области с утра 22 марта выпал снег.

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Теги: #снег#Япония#погода
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