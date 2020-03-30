На японском острове Хонсю сакуры засыпало снегом
Метеорологи предупреждают об опасности схода лавин.
На японском острове Хонсю, где накануне зацвела сакура, сильно похолодало и выпал снег.
В регионах Косинъэцу и Канто, в том числе и в Токио, пошел снег, появились сугробы, передает Stormnews со ссылкой на NHK.
Метеорологи предупреждают о снежных заносах на дорогах и об опасности схода лавин.
関東北部山沿いや多摩中心に大雪のおそれ 交通影響など警戒を https://t.co/Ks41SDgJ8z#nhk_news #nhk_videopic.twitter.com/xce9ZlqEO6— NHKニュース (@nhk_news) March 29, 2020
Напомним, в Киеве и Киевской области с утра 22 марта выпал снег.
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