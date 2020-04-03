В Мексике пронесся пыльный вихрь (видео)

О каком-либо ущербе не сообщается.

В Мексике пронесся пыльный вихрь / youtube.com/INTERNOTA NOTICIAS

В городе Торреон на юго-западе мексиканской провинции Коауила пронесся пыльный вихрь.

Видео огромной воронки, которая образовалась в городе, поделились в соцсетях местные жители.

О каком-либо ущербе не сообщается, передает Stormnews.

Напомним, в тайской провинции Самутпракан местные жители стали свидетелями редкого природного явления "густнадо". Смерч, сформированный грозовым фронтом, повредил крыши нескольких домов и припаркованные рядом автомобили, повалил дорожные знаки.