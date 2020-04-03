В Украине сегодня без осадков, температура до +15° (карта)
В Украине сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.
В Украину идет потепление: появился прогноз погоды до конца недели
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +14°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+13°... 0°
- Днепр+14°... 0°
- Донецк+14°... -3°
- Житомир+14°... +2°
- Запорожье+13°... -1°
- Ивано-Франковск+15°... +1°
- Киев+15°... +3°
- Кировоград+14°... -2°
- Луганск+15°... -1°
- Луцк+14°... -1°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+15°... +3°
- Ровно+14°... -2°
- Симферополь+13°... 0°
- Сумы+15°... -1°
- Тернополь+14°... +1°
- Харьков+15°... +1°
- Херсон+14°... -2°
- Хмельницкий+13°... 0°
- Черкассы+15°... 0°
- Чернигов+14°... +2°
- Черновцы+15°... +2°