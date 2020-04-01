Завтра в Украине без осадков, температура днем до +12° (видеопрогноз)
В Украине завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +12°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +12°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 2 апреля
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Погода в Украине
- Винница+6°... -3°
- Днепр+7°... -4°
- Донецк+6°... -3°
- Житомир+6°... -3°
- Запорожье+7°... -3°
- Ивано-Франковск+9°... -7°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+8°... -3°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+6°... -2°
- Ровно+6°... -4°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+6°... -5°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+9°... -4°
- Хмельницкий+6°... -4°
- Черкассы+8°... -3°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+8°... -5°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+3 °
Влажность:68 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:53
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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