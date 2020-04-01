Завтра в Украине без осадков, температура днем до +12° (видеопрогноз)

16:30, 1 апреля 2020
39
0

В Украине завтра немного потеплеет.

В Украине завтра без осадков / фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.

Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +12°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +12°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Шмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгода Шмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгода
Дорофеева в чулках на полу рассказала, как коротает время на карантине Дорофеева в чулках на полу рассказала, как коротает время на карантине
Стало известно, какими лекарствами спасают от коронавируса в Италии Стало известно, какими лекарствами спасают от коронавируса в Италии
На улицах Нью-Йорка появились морги на колесах (фото, видео) На улицах Нью-Йорка появились морги на колесах (фото, видео)
В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания
Гороскоп на 30 марта: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – тяжелый день Гороскоп на 30 марта: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – тяжелый день
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
68 %
749 мм
4.3 м/с
16 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять