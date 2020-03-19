Завтра в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

16:30, 19 марта 2020
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На юге температура до +17°.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.

Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +18° (карта)

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +17°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

Прогноз на 20 марта / УНИАН
Прогноз на 20 марта / УНИАН

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Теги: #погода
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