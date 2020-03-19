Завтра в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
На юге температура до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.
Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +18° (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +17°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +15°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.
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- Винница+16°... +7°
- Днепр+14°... +3°
- Донецк+12°... 0°
- Житомир+18°... +4°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+17°... +3°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+12°... +2°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+15°... +2°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+14°... +6°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+9°... -3°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+15°... +5°
- Херсон+14°... +1°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+17°... 0°
- Черновцы+19°... +8°