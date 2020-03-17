Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +14° (видеопрогноз)
Завтра в Украине потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.
Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +12° (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +11°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, если 18 марта слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
Прогноз погоды в Украине на среду, 18 марта
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Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+8°... -5°
- Донецк+9°... -6°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+8°... -5°
- Ивано-Франковск+14°... -2°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+8°... -7°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+13°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+7°... -4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+8°... -3°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+12°... -1°
- Харьков+9°... -5°
- Херсон+9°... -4°
- Хмельницкий+11°... -4°
- Черкассы+9°... -4°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+14°... 0°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:71 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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