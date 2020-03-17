Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +14° (видеопрогноз)

16:30, 17 марта 2020
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Завтра в Украине потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.

Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +12° (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +11°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, если 18 марта слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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