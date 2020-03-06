Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье похолодает (карта)

Похолодание не затронет восточные регионы.

Иллюстрация REUTERS

На выходных в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье во многих регионах похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +4°, днем +13°. В воскресенье также ожидаются осадки, +4°...+8°.

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Во Львове в субботу ливень, ночью 0°, днем +7°. В воскресенье облачно с прояснениями, +1°…+6°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +11°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +8°, без осадков.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +2°...+11°. В воскресенье до +6°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +7°, днем +12°. В воскресенье +6°...+14°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье +8°...+17°, переменная облачность.

Прогноз на 7 марта / УНИАН

Прогноз на 8 марта / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +7°...+17°.

В Симферополе завтра без осадков, +8°...+18°. В воскресенье +9°...+21°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью+3°, днем +17°. В воскресенье температура до +20°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +2°, днем +17°. В воскресенье -+7°...+20°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу ливень, температура до +3°. В воскресенье пройдет снег, ночью -4°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +2°, днем +8°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +1°, днем до +7°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +8°. В воскресенье температура до +7°, переменная облачность.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +6°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -2°…+8°.

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