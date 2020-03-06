Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье похолодает (карта)
Похолодание не затронет восточные регионы.
На выходных в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье во многих регионах похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +4°, днем +13°. В воскресенье также ожидаются осадки, +4°...+8°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +20° (карта)
Во Львове в субботу ливень, ночью 0°, днем +7°. В воскресенье облачно с прояснениями, +1°…+6°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +11°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +8°, без осадков.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +2°...+11°. В воскресенье до +6°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +7°, днем +12°. В воскресенье +6°...+14°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье +8°...+17°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +7°...+17°.
В Симферополе завтра без осадков, +8°...+18°. В воскресенье +9°...+21°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью+3°, днем +17°. В воскресенье температура до +20°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +2°, днем +17°. В воскресенье -+7°...+20°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу ливень, температура до +3°. В воскресенье пройдет снег, ночью -4°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +2°, днем +8°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +1°, днем до +7°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +8°. В воскресенье температура до +7°, переменная облачность.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +6°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -2°…+8°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+10°... +4°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+16°... +4°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+18°... +3°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+19°... +3°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+20°... +5°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+13°... +4°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+14°... +5°
- Херсон+18°... +5°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+14°... +5°
- Чернигов+13°... +5°
- Черновцы+10°... +3°