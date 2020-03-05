Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +20° (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра будет тепло / flickr.com/photos/kasio69

Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в Украине будет тепло и без осадков.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +20°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +12°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +5°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

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