В течение 5-6 марта в Карпатах сохранится снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 5-6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.