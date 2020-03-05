В течение 5-6 марта в Карпатах сохранится снеголавинная опасность

15:24, 5 марта 2020
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 5-6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.

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Теги: #погода#лавина
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