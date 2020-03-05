В течение 5-6 марта в Карпатах сохранится снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В течение 5-6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5-6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+7°... +3°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+23°... +6°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+16°... +5°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+18°... +5°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+17°... +4°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+17°... +3°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+9 °
Влажность:54 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:35
Закат18:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей