Погода в Киеве установила три температурных рекорда

3 марта температура воздуха в Киеве поднялась до +14,8°.

Погода в Киеве установила рекорды / УНИАН

Во вторник, 3 марта, температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до +14,8°, что превысило предыдущий рекорд для этого дня на полтора градуса.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Благодаря такому максимуму был побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла +8,3° и оказалась на 0,4° выше, чем это было в 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на 4 марта. Температура под утро не опустилась ниже +4,8°, превышая предыдущий рекорд 1995 года на 1,2°.

Напомним, среднемесячная температура воздуха зимой 2019-2020 в Киеве составила +2,0°, устойчивого перехода в сторону минусовых значений так и не произошло.