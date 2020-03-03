Синоптики подвели итоги аномально теплой зимы в Киеве

13:05, 3 марта 2020
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Впервые за 140 лет в Киеве не было температуры воздуха ниже -10°

Иллюстративное фото / British Wildlife Photography Awards
Иллюстративное фото / British Wildlife Photography Awards

Среднемесячная температура воздуха зимой 2019-2020 в Киеве составила +2,0°, устойчивого перехода в сторону минусовых значений так и не произошло.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4º, а в прошлом ноябре 22 числа было -9,7°.

Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10°. Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются.

Осадков выпало ровно 100 мм, что составляет 70 % сезонной нормы. Устойчивого снежного покрова в столице так и не было.

Напомним, впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы.

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Теги: #погода#Київ
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