Синоптики подвели итоги аномально теплой зимы в Киеве

Впервые за 140 лет в Киеве не было температуры воздуха ниже -10°

Иллюстративное фото / British Wildlife Photography Awards

Среднемесячная температура воздуха зимой 2019-2020 в Киеве составила +2,0°, устойчивого перехода в сторону минусовых значений так и не произошло.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине потеплеет до +18° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4º, а в прошлом ноябре 22 числа было -9,7°.

Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10°. Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются.

Осадков выпало ровно 100 мм, что составляет 70 % сезонной нормы. Устойчивого снежного покрова в столице так и не было.

Напомним, впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы.