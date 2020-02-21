Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

В большинстве регионов сохранится теплая погода.

На выходных в Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН

На выходных в Украине сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, +2°...+10°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +3°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, 0°…+7°.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +7°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, ливень.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+6°. В воскресенье до +10°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье +5°...+10°.

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +5°. В воскресенье 0°...+4°, снег с дождем.

Прогноз на 22 февраля / УНИАН

Прогноз на 23 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +2°...+6°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°...+3°. В воскресенье +2°...+8°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пройдет снег с дождем, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет снег с дождем, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье +1°...+4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до 0°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +2°, днем +9°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +9°. В воскресенье температура до +8°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +3°, в воскресенье солнечно, температура воздуха 0°…+7°.

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