Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
В большинстве регионов сохранится теплая погода.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, +2°...+10°.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +3°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, 0°…+7°.
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +7°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, ливень.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+6°. В воскресенье до +10°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье +5°...+10°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +5°. В воскресенье 0°...+4°, снег с дождем.
В Днепре в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +2°...+6°.
В Симферополе завтра без осадков, +1°...+3°. В воскресенье +2°...+8°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.
В Краматорске в субботу пройдет снег с дождем, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет снег с дождем, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье +1°...+4°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до 0°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +2°, днем +9°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +9°. В воскресенье температура до +8°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +3°, в воскресенье солнечно, температура воздуха 0°…+7°.
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- Винница+5°... -3°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+4°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+7°... -3°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+9°... 0°