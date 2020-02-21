Синоптики предупреждают о тумане в Украине 21 февраля

09:48, 21 февраля 2020
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 21 февраля, в Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

Осадки и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 21 февраля в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег

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Теги: #погода#туман
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