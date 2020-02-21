Синоптики предупреждают о тумане в Украине 21 февраля
Объявлен I уровень опасности.
В пятницу, 21 февраля, в Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.
Осадки и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью и утром 21 февраля в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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