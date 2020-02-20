Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 20 февраля 2020
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Осадки ожидаются на западе и востоке Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. 

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Погода в Украине. На востоке местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +7°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +7°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -4°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#мокрый снег
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