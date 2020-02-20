Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Осадки ожидаются на западе и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине. На востоке местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +7°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +6°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +7°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 февраля
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Погода в Украине
- Винница+6°... -2°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+9°... -3°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+5°... -4°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+6°... -4°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+7°... -3°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-1 °
Влажность:42 %
Давление:764 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:06:55
Закат17:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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