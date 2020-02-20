Синоптики предупредили о тумане в Украине 21 февраля

Видимость ухудшится до 200-500 метров.

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В пятницу, 21 февраля, в Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 21 февраля в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 23-го февраля, атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - осадки и сильный ветер.