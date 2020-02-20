Синоптики предупредили о тумане в Украине 21 февраля
Видимость ухудшится до 200-500 метров.
В пятницу, 21 февраля, в Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.
Сегодня в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью и утром 21 февраля в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 23-го февраля, атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - осадки и сильный ветер.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+6°... -2°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+9°... -3°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+9°... +1°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+5°... -4°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+6°... -4°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+5°... -3°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Влажность:43 %
Давление:765 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:06:55
Закат17:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей