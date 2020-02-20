Осадки и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Погода ухудшится с 23 февраля.

В Украину идет непогода / Фото УНИАН

С 23 февраля в Украине ожидается ухудшения погодных условий.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра осадки вероятны в западных областях и на востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается", - пишет она.

Температура воздуха ночью 21 февраля от 3 тепла до 3 мороза, днем +4...+8 градусов, в восточных областях +1...+4 градуса.

В Киеве в пятницу без существенных осадков, ночью около нуля, днем +5 градусов.

В воскресенье, 23сфевраля, атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - осадки и сильный ветер.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег.