Осадки и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Погода ухудшится с 23 февраля.
С 23 февраля в Украине ожидается ухудшения погодных условий.
Теплый февраль установил шесть температурных рекордов в Киеве
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра осадки вероятны в западных областях и на востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается", - пишет она.
Температура воздуха ночью 21 февраля от 3 тепла до 3 мороза, днем +4...+8 градусов, в восточных областях +1...+4 градуса.
В Киеве в пятницу без существенных осадков, ночью около нуля, днем +5 градусов.
В воскресенье, 23сфевраля, атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - осадки и сильный ветер.
Напомним, в четверг, 20 февраля, в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег.
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