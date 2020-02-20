В Канаде из-за непогоды столкнулись 200 автомобилей (видео)
Два человека погибли.
На шоссе в пригороде Монреаля (Канада) из-за непогоды столкнулись порядка 200 автомобилей.
В Кременчуге из-за сильного ветра на мужчину упало дерево
В результате погибли два человека, еще по меньшей мере 60 получили ранения, передает Stormnews со ссылкой на телеканал CBC.
Инцидент произошел при нулевой видимости из-за снега.
Напомним, около 50 человек оказались заблокированы на горном перевале на севере Норвегии из-за сильной снежной бури.
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