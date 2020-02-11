Погода на завтра: почти всю Украину накроет мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 11 февраля 2020
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине пройдет мокрый снег / фото УНИАН
Завтра в Украине пройдет мокрый снег / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.

Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -3°, днем до +7°.

На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +6°.

В северных без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, красный месяц 12 февраля - к ветру.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#мокрый снег
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