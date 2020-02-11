Погода на завтра: почти всю Украину накроет мокрый снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.
Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -3°, днем до +7°.
На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +6°.
В северных без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +2°.
Прогноз погоды в Украине на среду, 12 февраля
Согласно народному прогнозу, красный месяц 12 февраля - к ветру.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Влажность:78 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:75 %
Восход:07:06
Закат17:42
Видимость:13 км
Фаза луны:
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