Ураган "Забине" в Германии: коллапс на железной дороге и закрытые школы (фоторепортаж)
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ураган переместится на юг страны.
В Германии из-за урагана "Забине", который прошел северной и центральной частями страны в воскресенье, парализовано движение на железной дороге и в некоторых районах отменено обучение в школах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.
Штурмовые порывы ветра в воскресенье принесли первых пострадавших. В городе Саарбрюккен два человека серьезно пострадали, когда на них упало дерево. Один из пострадавших находится в смертельной опасности.
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Движение железной дороги в понедельник парализовано. Оператор Deutsche Bahn остановил междугородское сообщение до 10 утра. На нескольких региональных маршрутах поезда также не ходят. Движение поездов будет восстановлено после оценки ущерба и очистки путей. Руководство железной дороги предупредило о задержках поездов в течение дня.
Из-за поваленных деревьев автомобильные дороги заблокированы в Северном Рейне-Вестфалия и Нижней Саксонии.
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ураган переместится на юг страны. В связи с этим в аэропорту Мюнхена отменены 424 рейса из тысячи. Ожидается, что до 35 рейсов будут отменены в Штутгарте.
Тысячи детей не пойдут в школу на севере страны, в частности, в Геттингене, Ганновере и Бремерфхафене. Школы закрыты и на юге, в некоторых районах Баварии.
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