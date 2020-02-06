На Днепропетровщине из-за снежного коллапса застряли тысячи автомобилей (видео)
За пять часов непогоды только в Днепре было повалено более 80 деревьев.
В среду вечером, 5 февраля, в результате сильного снегопада и метели на дорогах Днепра и области в пробках оказались тысячи водителей.
В соцсетях сообщали, что на трассе в районе села Краснополье из-за ДТП в пробку попали около тысячи машин.
Всего в области из-за сложных погодных условий в области от электроснабжения отключили восемь населенных пунктов, в том числе пгт Соленое, Губиниху, Петриковку и Царичанку. Всего без света остались более пяти тысяч абонентов.
По информации Днепропетровского облавтодора, на дорогах области работает 55 единиц снегоуборочной техники.
По данным местного издания "Наше місто", в городе работает 130 снегоуборочных машин.
"Средняя температура по области - от 1 мороза до 3 тепла, ветер 3-8 м/с, порывы до 14 м/с, наблюдаются осадки в виде мокрого снега, по Никопольской оперативной зоне - местами дождь, по Криворожской - без осадков", – сообщили спасатели.
По словам заммэра Днепра Михаила Лысенко, за пять часов непогоды только в Днепре было повалено более 80 деревьев.
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