На Днепропетровщине из-за снежного коллапса застряли тысячи автомобилей (видео)

09:49, 6 февраля 2020
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За пять часов непогоды только в Днепре было повалено более 80 деревьев.

На дорогах области работает 55 единиц снегоуборочной техники / фото: Наше місто
На дорогах области работает 55 единиц снегоуборочной техники / фото: Наше місто

В среду вечером, 5 февраля, в результате сильного снегопада и метели на дорогах Днепра и области в пробках оказались тысячи водителей.

В соцсетях сообщали, что на трассе в районе села Краснополье из-за ДТП в пробку попали около тысячи машин.

Всего в области из-за сложных погодных условий в области от электроснабжения отключили восемь населенных пунктов, в том числе пгт Соленое, Губиниху, Петриковку и Царичанку. Всего без света остались более пяти тысяч абонентов.

По информации Днепропетровского облавтодора, на дорогах области работает 55 единиц снегоуборочной техники.

По данным местного издания "Наше місто", в городе работает 130 снегоуборочных машин.

"Средняя температура по области - от 1 мороза до 3 тепла, ветер 3-8 м/с, порывы до 14 м/с, наблюдаются осадки в виде мокрого снега, по Никопольской оперативной зоне - местами дождь, по Криворожской - без осадков", – сообщили спасатели.

По словам заммэра Днепра Михаила Лысенко, за пять часов непогоды только в Днепре было повалено более 80 деревьев.

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Теги: #Днепропетровщина#непогода
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