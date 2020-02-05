Погода на завтра: в Украине пройдет снег, местами похолодает до -10° (видеопрогноз)

16:30, 5 февраля 2020
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.

Наметет до полуметра снега: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до 0°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -8°, днем до +7°.

На западе Украины пройдет снег Температура ночью до -8°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

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Теги: #снег#погода
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