Погода на завтра: в Украине пройдет снег, местами похолодает до -10° (видеопрогноз)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до 0°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -8°, днем до +7°.
На западе Украины пройдет снег Температура ночью до -8°, днем до +3°.
В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+1°... -9°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -7°
- Кировоград+4°... -5°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -6°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь0°... -7°
- Харьков+2°... -10°
- Херсон+11°... -1°
- Хмельницкий0°... -9°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+1°... -6°