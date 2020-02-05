Киевлян предупредили об ухудшении погоды: ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица
В столице наметет 5-10 см снега.
Из-за влияние южного циклона 5 февраля погода в Киеве ухудшится.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в течение суток 5 февраля в столице ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).
Напомним, в течение 5-6 февраля погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
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