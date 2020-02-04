Новая Зеландия страдает от ливней (видео)
Из-за наводнения сотни отдыхающих застряли в горах.
Третьи сутки в Новой Зеландии непрерывно льют дожди
В Новой Зеландии непрерывно льет дождь уже третьи сутки.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, больше всего досталось чрезвычайно популярному среди туристов Южном острову. Там выпало около метра осадков. Местные реки вышли из берегов. Они затапливают дороги, разрушают мосты, вызывают схождение почв. Из-за этого сотни отдыхающих застряли в горах.
Как сообщал УНИАН, завтра, 5 февраля, в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.
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