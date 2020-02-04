Синоптики предупреждают о сильном снегопаде в Харькове

Кроме того ожидаются налипание мокрого снега, метель.

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Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Харькове и области в ближайшие два дня.

Как пишет SQ, по данным областного гидрометцентра, завтра, 5 февраля, днем - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, метель. На дорогах - гололед. Температура - минус три - плюс два.

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В ночь на 6 февраля - тоже сильный мокрый снег, днем снегопад продолжится. Ожидаются налипание мокрого снега, метель. Порыв ветра достигнут 15-20 м/с. Днем будет до пяти градусов мороза.

В четверг, 7 февраля, днем - небольшой снег.