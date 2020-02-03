Синоптики предупреждают о снегопадах и сильных порывах ветра в ближайшие дни
В Украинском гидрометцентре рассказали, в каких областях выпадет от 10 до 40 сантиметров снега.
Погода в Украине в ближайшие дни в центральных, восточных, западных и южных областях Украины ухудшится, ожидаются снегопады и сильные порывы ветра.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)Отмечается, что 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег, а ночью 5 февраля регион засыплет снегом - до 10-20 см на равнине и 35-40 см в горах. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метелях, снежных заносах на дорогах и гололеде.
Значительный снег и снег с дождем ожидается также 5-6 февраля в центре и на востоке Украины. В южных областях возможно образование снежного покрова высотой 10-15 см, местами гололед и налипание мокрого снега. Также ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели.
Ранее УНИАН сообщал, что 4 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10°.
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