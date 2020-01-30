Непогода в Харькове: падали деревья, ветер срывал рекламу и баннеры (фото, видео)

Порывами ветра повалены семь деревьев в Индустриальном, Немишлянском, Киевском, Московском, Холодногорском районах города.

В Харькове ликвидируют последствия ночной непогоды - сильного ветра. Как сообщают харьковчане в социальных сетях, в районах города падали деревья, ветер срывал рекламу и баннеры.

Порывами ветра повалены семь деревьев в Индустриальном, Немишлянском, Киевском, Московском, Холодногорском районах города.

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Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, в Индустриальном районе города упало три дерева: два на пр. Московском (на трамвайных путях), одно — в районе завода ХТЗ (вдоль трамвайных путей). Еще одна большая ветка упала на пр. Александровском (в зеленой зоне).

В Немишлянском районе одно дерево упало в частном секторе на пересечении пр. Тракторостроителей и ул. Амасова.

В Киевском районе упало два дерева — на ул. Сумской, 112 ул. Мироносицкой (угол с ул. Костомаровской).

Дерево, упавшее на Сумской, повредило припаркованный на обочине автомобиль. Оно разбило лобовое стекло со стороны пассажирского сиденья. Внутри никого не было.

В Холодногорском районе одно дерево упало на трамвайные провода на ул. Большой Панасовской (перекресток с пер. Резняковским).

По информации Департамента инфраструктуры, движение трамваев по ул. Большой Панасовской уже восстановлено. Трамваи №23 и 26 пока едут до Салтовского шоссе и обратно — по маршруту. На участке ремонтируют контактную сеть.

По информации Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации на 7:00, в результате обрывов полностью обесточены села Кочаловка, Петровское и Любовка Краснокутского района, частично — города Дергачи, Купянск и Мерефа.

По прогнозу Харьковского регионального гидрометеоцентра, 30 января в Харьковской области и Харькове ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица.

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