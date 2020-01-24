Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Снег возможен в субботу на северо-востоке Украины.
На выходных в Украине будет тепло и почти без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+5°.
Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +7° (карта)
Во Львове в субботу солнечно, ночью -5°, днем +7°. В воскресенье без осадков, -3°…+7°.
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, пасмурно. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, без осадков.
В Виннице в субботу перемнная облачность, температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье до +5°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -2°, днем +9°. В воскресенье +2°...+8°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье -1°...+3°, без осадков.
В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -1°...+3°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -1°...+7°. В воскресенье -3°...+8°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье температура до +5°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье -1°...+4°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -3°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью -2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +7°, солнечно.
В Сваляве завтра пасмурно, +3°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -1°…+5°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... -3°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+3°... -2°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -3°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+5°... -5°
- Одесса+7°... -4°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... -3°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+3°... -3°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+4°... -4°