Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Снег возможен в субботу на северо-востоке Украины.

На выходных в Украине без осадков / УНИАН

На выходных в Украине будет тепло и почти без осадков.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+5°.

Читайте также Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +7° (карта)

Во Львове в субботу солнечно, ночью -5°, днем +7°. В воскресенье без осадков, -3°…+7°.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, пасмурно. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, без осадков.

В Виннице в субботу перемнная облачность, температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье до +5°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -2°, днем +9°. В воскресенье +2°...+8°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье -1°...+3°, без осадков.

Прогноз на 25 января / УНИАН

Прогноз на 26 января / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -1°...+3°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -1°...+7°. В воскресенье -3°...+8°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье температура до +5°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье -1°...+4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью -2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +7°, солнечно.

В Сваляве завтра пасмурно, +3°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -1°…+5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.