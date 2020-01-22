Шторм "Глория" унес жизни по меньшей мере семи человек в Испании

20:55, 22 января 2020
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В результате снежной бури в Испании затруднено движение на более чем 200 автомобильных дорогах. На территории провинции Теруэль объявлен красный уровень предупреждения.

Испания \ REUTERS
Испания \ REUTERS

Жертвами мощного шторма «Глория», который четвертые сутки бушует над Испанией, стали по меньшей мере семь человек.

Горные районы Испании завалило снегом (фото)

Об этом сообщает Радио Свобода. Как отмечается, сотни тысяч жителей остались без света.

Тысячи километров дорог заблокированы из-за снега.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел предоставили ряд рекомендаций гражданам Украины, которые находятся на территории Испании, в связи с ухудшением погодных условий в этой стране в результате чрезмерных снежных и дождевых осадков.

Так, в МИД советуют отслеживать сообщения компетентных органов Испании о возможных перекрытиях автомобильных дорог, неукоснительно соблюдать рекомендации местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.

По официальным сообщениям МВД Испании, по состоянию на 21 января в результате снежной бури «Глория» на более чем 200 автомобильных дорогах движение затруднено, при этом более 30 дорог перекрыты. На территории провинции Теруэль объявлен красный уровень предупреждения (в связи с чрезмерными снежными осадками).

По данным МИД, в настоящее время из-за погодных условий осложнена ситуация на дорогах в провинциях Теруэль (снежные осадки), Альбасете, Мурсия (снежные осадки), Барселона, Жирона и Таррагона (штормовое предупреждение), Валенсия, Кастельон и Аликанте (штормовое предупреждение и снежные осадки).

В этой связи при планировании путешествий в МИД рекомендуют проверять прогнозы погодных условий на территории Испании на странице Государственного метеорологического агентства Испании, а также узнавать о ситуации на дорогах на странице Генеральной дирекции дорожного движения Испании.

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Теги: #Испания#непогода
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