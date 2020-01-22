Шторм "Глория" унес жизни по меньшей мере семи человек в Испании

В результате снежной бури в Испании затруднено движение на более чем 200 автомобильных дорогах. На территории провинции Теруэль объявлен красный уровень предупреждения.

Испания \ REUTERS

Жертвами мощного шторма «Глория», который четвертые сутки бушует над Испанией, стали по меньшей мере семь человек.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Как отмечается, сотни тысяч жителей остались без света.

Тысячи километров дорог заблокированы из-за снега.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел предоставили ряд рекомендаций гражданам Украины, которые находятся на территории Испании, в связи с ухудшением погодных условий в этой стране в результате чрезмерных снежных и дождевых осадков.

Так, в МИД советуют отслеживать сообщения компетентных органов Испании о возможных перекрытиях автомобильных дорог, неукоснительно соблюдать рекомендации местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.

По официальным сообщениям МВД Испании, по состоянию на 21 января в результате снежной бури «Глория» на более чем 200 автомобильных дорогах движение затруднено, при этом более 30 дорог перекрыты. На территории провинции Теруэль объявлен красный уровень предупреждения (в связи с чрезмерными снежными осадками).

По данным МИД, в настоящее время из-за погодных условий осложнена ситуация на дорогах в провинциях Теруэль (снежные осадки), Альбасете, Мурсия (снежные осадки), Барселона, Жирона и Таррагона (штормовое предупреждение), Валенсия, Кастельон и Аликанте (штормовое предупреждение и снежные осадки).

В этой связи при планировании путешествий в МИД рекомендуют проверять прогнозы погодных условий на территории Испании на странице Государственного метеорологического агентства Испании, а также узнавать о ситуации на дорогах на странице Генеральной дирекции дорожного движения Испании.