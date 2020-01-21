Погода на завтра: в Украине мокрый снег, температура днем до +9° (видеопрогноз)

В большинстве областей Украины завтра пройдет мокрый снег.

22 января в Украине пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 января в Украине пройдет мокрый снег.

Прогноз погоды на завтра. На востоке мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +9°.

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На западе Украины снег дождем. Температура ночью до -2°, днем до +8°.

В северных областях мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре также снег, температура ночью до +1°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

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