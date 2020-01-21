Погода на завтра: в Украине мокрый снег, температура днем до +9° (видеопрогноз)
В большинстве областей Украины завтра пройдет мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 января в Украине пройдет мокрый снег.
Прогноз погоды на завтра. На востоке мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +9°.
Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом
На западе Украины снег дождем. Температура ночью до -2°, днем до +8°.
В северных областях мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре также снег, температура ночью до +1°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, ясная погода в этот день обещает хороший урожай.
Прогноз погоды на среду, 22 января
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+4°... +2°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+4°... -1°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы+2°... +1°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-10 °
Влажность:56 %
Давление:764 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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