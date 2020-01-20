На Испанию обрушился шторм "Глория" (фоторепортаж)

15:36, 20 января 2020
257
0

Шторм принёс с собой ураганные ветра и проливные дожди.

Шторм "Глория" / REUTERS
Шторм "Глория" / REUTERS

На Испанию обрушился мощнейший шторм под названием "Глория". Он принёс с собой ураганные ветра и проливные дожди.

Стихия, по данным агентства Reuters, начала бушевать вчера, 19 января. Погиб, по меньшей мере, один человек в Астурии. Его, по словам представителя местных экстренных служб, на обледеневшей дороге сбил автомобиль. Мужчина как раз в этот момент надевал на колёса своего транспортного средства цепи. 

Испанские власти объявили о самом высоком, "красном" уровне опасности в десяти провинциях. На этих территориях ожидаются порывы ветра до ста тридцати километров в час, сильные снегопады и волны высотой не менее семи метров. В горных районах высота снежного покрова достигает сорока сантиметров. Ветер повалил немало деревьев, которые повредили транспортные средства, сообщают зарубежные средства массовой информации. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Испания#штормовое предупреждение
Читайте также
Лобода в купальнике и мини-шортах показала идеальную фигуру на пляже (фото) Лобода в купальнике и мини-шортах показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Вера Брежнева поделилась пляжным фото Вера Брежнева поделилась пляжным фото
Хотел в туалет: под Одессой учительница ударила школьника в пах (видео) Хотел в туалет: под Одессой учительница ударила школьника в пах (видео)
MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото) MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото)
Появились новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк Появились новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк
Астролог назвал знаки Зодиака, которым вскоре могут грозить проблемы Астролог назвал знаки Зодиака, которым вскоре могут грозить проблемы
Стало известно, за сколько 19-летняя харьковчанка продала девственность на аукционе (фото) Стало известно, за сколько 19-летняя харьковчанка продала девственность на аукционе (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
45 %
758 мм
6.0 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять