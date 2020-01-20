На Испанию обрушился шторм "Глория" (фоторепортаж)

Шторм принёс с собой ураганные ветра и проливные дожди.

Шторм "Глория" / REUTERS

На Испанию обрушился мощнейший шторм под названием "Глория". Он принёс с собой ураганные ветра и проливные дожди.

Стихия, по данным агентства Reuters, начала бушевать вчера, 19 января. Погиб, по меньшей мере, один человек в Астурии. Его, по словам представителя местных экстренных служб, на обледеневшей дороге сбил автомобиль. Мужчина как раз в этот момент надевал на колёса своего транспортного средства цепи.

Испанские власти объявили о самом высоком, "красном" уровне опасности в десяти провинциях. На этих территориях ожидаются порывы ветра до ста тридцати километров в час, сильные снегопады и волны высотой не менее семи метров. В горных районах высота снежного покрова достигает сорока сантиметров. Ветер повалил немало деревьев, которые повредили транспортные средства, сообщают зарубежные средства массовой информации.