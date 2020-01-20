На Испанию обрушился шторм "Глория" (фоторепортаж)
Шторм принёс с собой ураганные ветра и проливные дожди.
На Испанию обрушился мощнейший шторм под названием "Глория". Он принёс с собой ураганные ветра и проливные дожди.
Стихия, по данным агентства Reuters, начала бушевать вчера, 19 января. Погиб, по меньшей мере, один человек в Астурии. Его, по словам представителя местных экстренных служб, на обледеневшей дороге сбил автомобиль. Мужчина как раз в этот момент надевал на колёса своего транспортного средства цепи.
Испанские власти объявили о самом высоком, "красном" уровне опасности в десяти провинциях. На этих территориях ожидаются порывы ветра до ста тридцати километров в час, сильные снегопады и волны высотой не менее семи метров. В горных районах высота снежного покрова достигает сорока сантиметров. Ветер повалил немало деревьев, которые повредили транспортные средства, сообщают зарубежные средства массовой информации.
- Винница0°... -2°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград-1°... -3°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -3°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+1°... -1°