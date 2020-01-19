Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Сегодня, а также ночью и утром 20 января в большинстве областей плохая видимость.

На значительной территории Украины ожидается туман / фото УНИАН

До конца сегодняшнего дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей Украины ожидается туман.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По прогнозам Укргидрометцентра, до конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе погода в Украине будет теплой, однако во второй его половине ожидаются осадки и сильный ветер.