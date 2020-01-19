Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Сегодня, а также ночью и утром 20 января в большинстве областей плохая видимость.
До конца сегодняшнего дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей Украины ожидается туман.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По прогнозам Укргидрометцентра, до конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на следующей неделе погода в Украине будет теплой, однако во второй его половине ожидаются осадки и сильный ветер.
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