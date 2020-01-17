Синоптики предупредили о тумане в Украине 17-18 января

Видимость ухудшится до 200-500 метров.

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В течение 17-18 января в большинстве регионов Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 17 января, ночью и утром 18 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.