Синоптики предупредили о тумане в Украине 17-18 января
Видимость ухудшится до 200-500 метров.
В течение 17-18 января в большинстве регионов Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"До конца суток 17 января, ночью и утром 18 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.
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