Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +7° (карта)

08:00, 17 января 2020
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +7°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.

Прогноз на 17 января / УНИАН
Прогноз на 17 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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