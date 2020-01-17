Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +7° (карта)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +7°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".
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- Днепр+4°... -3°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+3°... -1°
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- Луганск+3°... -2°
- Луцк+2°... -2°
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- Николаев+5°... -3°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+4°... -3°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+2°... -3°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-4 °
Влажность:44 %
Давление:764 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:26
Закат17:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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