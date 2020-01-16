Число погибших в результате схода лавин в Пакистане возросло до 76 человек

Из-за схода лавин 84 дома были полностью разрушены.

Снегопады в Пакистане / REUTERS

В результате схода лавин в контролируемой Пакистаном части Кашмира погибли 76 человек.

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Еще 53 пострадавших проходят лечение в различных больницах района, передает Xinhua со ссылкой на местные службы, ответственные за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В настоящее время в районах бедствия ведутся поисково-спасательные работы с участием пакистанской армии, государственной Спасательной службы и местных жителей с целью спасения возможных выживших, которые находятся под обломками домов, оказавшихся накрытыми лавиной.

Из-за схода лавин 84 дома были полностью разрушены, еще 94 строения сильно повреждены.

Ранее сообщалось о 61 погибшем.