Синоптики предупредили о тумане в Украине 16 января

Объявлен I уровень опасности.

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В четверг, 16 января, в большинстве областей страны туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр..

"Утром 16 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.