Синоптики предупредили о тумане в Украине 16 января
Объявлен I уровень опасности.
В четверг, 16 января, в большинстве областей страны туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Украине сегодня без осадков, температура до +7° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр..
"Утром 16 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.
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