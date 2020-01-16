Синоптики предупредили о тумане в Украине 16 января

09:50, 16 января 2020
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В четверг, 16 января, в большинстве областей страны туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В Украине сегодня без осадков, температура до +7° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр..

"Утром 16 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.

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Теги: #погода#туман
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