На юго-востоке США бушевал ураган
В штате Южная Каролина ураган поднял в воздух несколько автомобилей.
На юго-востоке США бушевал ураган, который повредил здания и автомобили.
Жертвами непогоды в Европе стали 12 человек
В штате Южная Каролина в населенном пункте Лорис ураган поднял в воздух несколько автомобилей, передет Euronews.
Из-за непогоды были повреждены спортивные площадки в местной школе. Скорость ветра составила примерно 145 км/час.
В округе Сэмпсон в штате Северная Каролина в результате шторма повреждена крыша школы, три ученика получили ранения.
Напомним, 21 человек погиб в результате наводнения в районе столицы Индонезии Джакарты.
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