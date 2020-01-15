В штате Южная Каролина ураган поднял в воздух несколько автомобилей.

В США пронесся ураган / twitter.com/EdPiotrowski

На юго-востоке США бушевал ураган, который повредил здания и автомобили.

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В штате Южная Каролина в населенном пункте Лорис ураган поднял в воздух несколько автомобилей, передет Euronews.

Из-за непогоды были повреждены спортивные площадки в местной школе. Скорость ветра составила примерно 145 км/час.

В округе Сэмпсон в штате Северная Каролина в результате шторма повреждена крыша школы, три ученика получили ранения.

Напомним, 21 человек погиб в результате наводнения в районе столицы Индонезии Джакарты.