В результате наводнения в Индонезии погибли более 20 человек

Ранее из-за наводнения эвакуировали более 30 тысяч людей.

Наводнение в Индонезии / REUTERS

21 человек погиб в результате наводнения в районе столицы Индонезии Джакарты.

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Сильные дожди в городе начались 31 декабря, передает Reuters со ссылкой на представителя министра общественных дел Индонезии.

Ранее из-за наводнения эвакуировали более 30 тысяч людей. Ожидается, что непогода продлится в Индонезии до 7 января.

Напомним, в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.