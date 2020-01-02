В результате наводнения в Индонезии погибли более 20 человек
Ранее из-за наводнения эвакуировали более 30 тысяч людей.
21 человек погиб в результате наводнения в районе столицы Индонезии Джакарты.
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Сильные дожди в городе начались 31 декабря, передает Reuters со ссылкой на представителя министра общественных дел Индонезии.
Ранее из-за наводнения эвакуировали более 30 тысяч людей. Ожидается, что непогода продлится в Индонезии до 7 января.
Напомним, в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.
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