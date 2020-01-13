Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура до +6° (карта)

По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 января, в Украине без осадков, температура до +6°.

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На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +4°. В центре без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 13 января / УНИАН

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