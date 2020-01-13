Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура до +6° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 января, в Украине без осадков, температура до +6°.
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Закарпатской области
На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура до +6°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +4°. В центре без осадков, температура до +4°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+5°... 0°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... -3°
- Киев+6°... +1°
- Кировоград+4°... 0°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+6°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+8°... -4°
- Хмельницкий+4°... -3°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+4°... -3°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:84 %
Давление:762 мм
Ветер: 1.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:27
Закат17:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей