Украинцев предупреждают о тумане 10 января
Объявлен I уровень опасности.
Утром 10 января в большинстве регионов Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода 10 января
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Утром 10 января в северных, центральных, западных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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