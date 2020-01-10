Украинцев предупреждают о тумане 10 января

Объявлен I уровень опасности.

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Утром 10 января в большинстве регионов Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 10 января в северных, центральных, западных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.