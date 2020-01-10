Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +4°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -4°, днем до +7°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... 0°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+1°... -1°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+4°... -3°