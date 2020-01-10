Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 10 января 2020
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Теплее всего будет на западе.

В Украине сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Украине сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +4°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -4°, днем до +7°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +3°.

Прогноз на 10 января / УНИАН
Прогноз на 10 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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