Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января

15:00, 9 января 2020
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Ночью и утром 10 января в большинстве регионов Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 10 января, практически по всей Украине пройдут дожди и снег с дождем.

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Теги: #погода#туман
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