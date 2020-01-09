Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января

Видимость ухудшится до 200-500 м.

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Ночью и утром 10 января в большинстве регионов Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 10 января, практически по всей Украине пройдут дожди и снег с дождем.