В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода 10 января
Завтра в Украине потеплеет.
В пятницу, 10 января, практически по всей Украине пройдут дожди и снег с дождем.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +3°
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, на востоке завтра ожидается снег с дождем, днем температура воздуха до +3 градусов. В южных регионах синоптики также прогнозируют осадки, до +5 градусов.
В западных областях Украины пройдут дожди, столбики термометров днем поднимутся до +6. На севере и в центре ожидается снег с дождем, температура до +5.
Напомним, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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