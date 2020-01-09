В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода 10 января

13:04, 9 января 2020
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Завтра в Украине потеплеет.

Завтра в Украине пройдет снег с дождем / УНИАН
Завтра в Украине пройдет снег с дождем / УНИАН

В пятницу, 10 января, практически по всей Украине пройдут дожди и снег с дождем.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +3°

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, на востоке завтра ожидается снег с дождем, днем температура воздуха до +3 градусов. В южных регионах синоптики также прогнозируют осадки, до +5 градусов.

В западных областях Украины пройдут дожди, столбики термометров днем поднимутся до +6.  На севере и в центре ожидается снег с дождем, температура до +5.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #снег#погода#дождь
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