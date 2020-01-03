Погода на выходные: в Украине немного похолодает, в воскресенье пройдет снег (карта)

Самая холодная погода ожидается в Карпатах.

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На выходных в Украине немного похолодает, в воскресенье во многих регионах пройдет снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ожидается снег, -4°...+2°.

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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье снегопад, -5°…+2°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +4°, без осадков. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, переменная облачность.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха -1°...+5°. В воскресенье до -4°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье -1°...+4°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -2°...+1°, пасмурно.

Прогноз на 3 января / УНИАН

Прогноз на 4 января / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -2°...+1°.

В Симферополе завтра переменная облачность, +1°...+7°. В воскресенье -1°...+5°, ливень.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +4°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье 0°...+3°, пройдет дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье пройдет снег, ночью -14°, днем -8°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье снегопад, ночью -11°, днем до -4°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье температура до -4°, пройдет снег.

В Сваляве завтра пройдет снег, -5°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6°…+1°.

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