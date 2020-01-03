Погода на выходные: в Украине немного похолодает, в воскресенье пройдет снег (карта)
Самая холодная погода ожидается в Карпатах.
На выходных в Украине немного похолодает, в воскресенье во многих регионах пройдет снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ожидается снег, -4°...+2°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +8° (карта)
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье снегопад, -5°…+2°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +4°, без осадков. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, переменная облачность.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха -1°...+5°. В воскресенье до -4°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье -1°...+4°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -2°...+1°, пасмурно.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -2°...+1°.
В Симферополе завтра переменная облачность, +1°...+7°. В воскресенье -1°...+5°, ливень.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +4°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье 0°...+3°, пройдет дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье пройдет снег, ночью -14°, днем -8°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье снегопад, ночью -11°, днем до -4°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье температура до -4°, пройдет снег.
В Сваляве завтра пройдет снег, -5°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6°…+1°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+6°... -3°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+4°... -4°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+4°... -8°