Синоптики предупредили о гололедице в Украине
Гололедица ожидается почти по всей Украине.
В понедельник, 30 декабря, почти во всех регионах Украины ожидается гололедица на дорогах.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"30 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 30 декабря, в Украине практически без осадков, местами температура до -3°.
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