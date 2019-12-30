Синоптики предупредили о гололедице в Украине

Гололедица ожидается почти по всей Украине.

Синоптики предупредили о гололедице / Фото УНИАН

В понедельник, 30 декабря, почти во всех регионах Украины ожидается гололедица на дорогах.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, в Украине практически без осадков, местами температура до -3°.