В Украине сегодня практически без осадков, температура до -3°(карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 декабря, в Украине практически без осадков, температура до -3°.

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На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до -3°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -1°. В центре без осадков, температура до -2°.

Прогноз на 30 декабря / УНИАН

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