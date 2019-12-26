Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на январь
Средняя месячная температура будет в пределах 0-4° мороза.
Погода в Украине в январе 2020 года будет теплее нормы.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь
Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2,0º выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в январе выпадет 21-60 мм осадков, в горах Крыма до 124 мм, что в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.
Напомним, перед Новым годом в Украине ожидается похолодание.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+6°... +2°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
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Влажность:91 %
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