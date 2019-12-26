Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на январь

15:30, 26 декабря 2019
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Средняя месячная температура будет в пределах 0-4° мороза.

Погода в январе будет теплее нормы / Фото УНИАН
Погода в январе будет теплее нормы / Фото УНИАН

Погода в Украине в январе 2020 года будет теплее нормы.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь

Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2,0º выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в январе выпадет 21-60 мм осадков, в горах Крыма до 124 мм, что в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Напомним, перед Новым годом в Украине ожидается похолодание.

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Теги: #снег#погода
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