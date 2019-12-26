Перед Новым годом в Украине похолодает - синоптик
Ожидается, что 30-31 декабря погода в Украине будет морозной.
Перед Новым годом в Украине ожидается похолодание.
В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +8° (карта)
Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил "Обозревателю" ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.
"28 декабря, особенно 29 декабря, осадки будут в виде мокрого снега. Температура воздуха около 0 градусов - и днем, и ночью. Потом температура еще немного понизится", - рассказал он.
Ожидается, что 30-31 декабря температура воздуха в ночные часы будет "стабильно ниже 0 градусов, до -6 градусов мороза", а в дневные - около 0 градусов.
Напомним, в январе 2020 года погода в Украине будет теплее нормы.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+6°... +2°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Влажность:92 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:27
Закат16:53
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей