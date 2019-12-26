Перед Новым годом в Украине похолодает - синоптик

11:51, 26 декабря 2019
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Ожидается, что 30-31 декабря погода в Украине будет морозной.

Перед Новым годом в Украине похолодает / Фото УНИАН
Перед Новым годом в Украине похолодает / Фото УНИАН

Перед Новым годом в Украине ожидается похолодание.

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Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил "Обозревателю" ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"28 декабря, особенно 29 декабря, осадки будут в виде мокрого снега. Температура воздуха около 0 градусов - и днем, и ночью. Потом температура еще немного понизится", - рассказал он.

Ожидается, что 30-31 декабря температура воздуха в ночные часы будет "стабильно ниже 0 градусов, до -6 градусов мороза", а в дневные - около 0 градусов.

Напомним, в январе 2020 года погода в Украине будет теплее нормы.

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Теги: #снег#погода#Новый год
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